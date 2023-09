Ladrão furta ferramentas de trabalho de pedreiro na região

Siga o TNOnline no Google News

Um trabalhador da construção civil teve várias ferramentas furtadas por um ladrão na Rua José Nalini, nas proximidades do Mini Preço, em Borrazópolis. O furto ocorreu entre as 7 e 9 horas de segunda-feira (18).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com o pedreiro. Ele relatou que chegou para trabalhar às 7 horas deixando sua bicicleta em frente ao local com uma caixa que utiliza para transportar suas ferramentas.

Por volta das 9 horas, ele foi até a bicicleta buscar uma colher de pedreiro foi quando percebeu que vários objetos da caixa haviam sido furtados;

Foi levado pelo ladrão, um nível de mão, uma colher de pedreiro, diversas pontas de furadeira, duas chaves de boca, uma chave de Makita, moedas, um rádio pequeno vermelho, um aparelho celular LG k12 azul, um bolsa Adidas vermelha e uma marmita.

A vítima e os demais trabalhadores da obra não souberam informar algum suspeito dos fatos. Nas proximidades do local do furto existe uma câmera de segurança, o que pode auxiliar na identificação do autor. A vítima foi orientada e a PM tomou todas medidas cabíveis.