Ladrão furta dinheiro e roupas de loja de confecção

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de sábado (25), por volta das 20h45, para a Av. Souza Naves, em frente à Rodoviária de Ivaiporã, onde a Loja Ivaí Modas foi alvo de furto

No endereço, em contato com a solicitante, ela relatou que a vizinha percebeu que um depósito onde guarda ferramentas estava com a porta arrombada e a parede da loja da solicitante estaria quebrada.

Foi levado da loja algumas peças de roupa e certa quantidade em dinheiro. A vítima relatou ainda que fechou o comércio na sexta-feira (24) por volta das 18 horas.