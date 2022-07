Ladrão furta cheques e dinheiro de cabine de caminhão em posto

Da Redação

Um motorista de caminhão teve uma quantia em dinheiro e cheques furtados de dentro da cabine do veículo que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis na Av. Itaipu, na PR-082, em São João do Ivaí.

A vítima relatou à Polícia Militar que deixou o caminhão para ir ao restaurante por volta das 19 horas e, ao retornar às 20 horas, encontrou a porta apenas encostada, com sinais de ter sido aberta com chave micha (ferramenta para arrombar fechaduras). Estranhando o fato, já que teria trancado a porta.

A cabine estava toda revirada. O ladrão se apoderou de alguns cheques e dinheiro em espécie que o motorista havia recebido de alguns clientes. Ele não soube precisar os valores.

Diante dos fatos a equipe orientou o motorista e realizou patrulhamento, porém não foi localizado nenhum suspeito.

