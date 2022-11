Ladrão furta celular e pede recompensa para devolver

Da Redação

Uma funcionária do Corradi Assados em Jardim Alegre teve o aparelho celular furtado na noite de sexta-feira (11), e ao conseguir contato com aparelho furtado, o ladrão pediu recompensa em dinheiro para devolver.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para a lanchonete, que fica na Av. Matos Leão para atendimento de uma situação de furto.

Na lanchonete em contato com a solicitante, ela passou a relatar que por volta de 22h15 deixou seu celular, um Samsung A13 azul e com capa rosa, carregando no balcão que fica na frente da lanchonete e foi para o fundo.

Ao retornar depois de 15 minutos, percebeu que haviam furtado o celular. Ela não soube precisar quem seria o autor.

Enquanto a equipe colhia os dados, o proprietário da lanchonete através de seu celular, conseguiu contato com o telefone furtado, onde um indivíduo respondeu as mensagens via aplicativo WhatsApp, assim como também ligações.

O ladrão dizia que para devolver o celular queria R$ 70,00. Inclusive marcou um local para a entrega do aparelho, porém não apareceu no local.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos pertinentes, O caso será encaminhado a Polícia Civil de Ivaiporã para providências cabíveis.

