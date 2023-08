Ladrão furta cartões bancários de dentro de carro em Ivaiporã

O caso foi na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, por volta das 12h30

Na terça-feira (8) a Polícia Militar (PM) da 6ª CIPM foi chamada em atendimento para uma situação de furto que estaria em andamento em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. O caso foi na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, por volta das 12h30.

De imediato equipe de serviço se deslocou para o local, porém, o autor já havia se evadido. O autor conseguiu levar alguns cartões bancários.

Em contato com a vítima, foi relatado que estava dentro de sua residência e ouviu um barulho na garagem.

Ao averiguar, a vítima flagrou com um homem de estatura média moreno mexendo em seu veículo e ao notar a presença do morador se evadiu tomando rumo ignorado.

Diante da situação a guarnição realizou buscas pelas imediações, porém sem êxito, a vítima foi orientada

