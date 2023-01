Ladrão furta cabos de energia da estação da Sanepar em Bom Sucesso

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Bom Sucesso foi acionada na quarta-feira (24) para uma ocorrência de furto na estação de coleta de água da Sanepar, em Bom Sucesso.

No local o funcionário relatou que chegou para trabalhar na estação, onde de imediato identificou que a cerca que contorna a estação de tratamento estava cortada.

Ao se aproximar da sala de máquinas percebeu que o cadeado foi rompido. Foram levados 80 metros de fio 95 milímetros e cerca de 200 metros de fio de 1,5 milímetro.

Mulher procura a polícia em São Pedro do Ivaí após ser ameaçada no trabalho

Na manhã de quarta-feira (24) compareceu ao Destacamento da Polícia Militar em São Pedro do Ivaí, uma mulher que informou que trabalha em uma empresa que fica localizada na cidade de Mandaguari.

Disse que no dia anterior, durante seu turno de trabalho em período noturno, teve um desentendimento com outra funcionária que a ameaçou dizendo que na saída do serviço iria agredi-la.

Com medo de possível agressão, ela pediu para ser liberada mais cedo do trabalho, o que ocorreu.

Ela foi orientada por seu encarregado a registrar um boletim de ocorrência.

