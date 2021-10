Ladrão furta bateria de Fusca em Jardim Alegre

Da Redação

Um Fusca que estava estacionado dentro do quintal de uma residência no conjunto José Pachulski, em Jardim Alegre, teve a bateria furtada na manhã de segunda-feira (18).

A vítima saiu da residência por volta das 6 horas ao retornar ao meio dia encontrou o Fusca com as portas abertas e o interior todo revirado. Foi levado do carro uma bateria Motorlight Free.

Ele disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que os autores pularam o muro para realizar o furto.

A Polícia Militar realizou buscas pelas imediações, porém sem êxito em localizar autores e objeto furtado.