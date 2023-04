Ladrão furta 30 kg de costela em supermercado no Vale do Ivaí

Da Redação

O crime aconteceu em São Pedro do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma proprietária de um mercado, em São Pedro do Ivaí, chegar em seu estabelecimento e perceber que havia sido vítima de furto na manhã desta sexta-feira (14).

O estabelecimento comercial é localizado na Avenida José Eugênio Irineu, na área central do municipal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a porta da frente do estabelecimento estava arrombada quando ela chegou. Do local foi furtado dinheiro, bebidas destiladas, caixas de cerveja, cerca de 30 kg de carne bovina (costela) e 10 litros de whisky.

