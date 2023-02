Ladrão entra em frutaria no centro de Ivaiporã e furta dinheiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na madrugada de sábado (19) a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma frutaria localizada no centro da cidade de Ivaiporã, que havia sido alvo de furto. As informações constam no boletim de ocorrência da PM.

continua após publicidade .

No local, os policiais encontraram a porta de blindex e uma janela dos fundos abertas. Os policiais entraram no local e ninguém foi encontrado.

- LEIA MAIS: Jovem é encaminhado ao 'Providência' após acidente entre motocicletas

continua após publicidade .

Diante dos fatos, foi entrado em contato com o proprietário, que pelo sistema de monitoramento era possível ver um indivíduo que trajava conjunto moletom escuro entrando no estabelecimento e forçando a caixa registradora.

O indivíduo conseguiu pegar algumas notas e se evadiu do local. Na filmagem também se observou que o indivíduo tinha as chaves do local, tanto da porta de entrada quanto de um cadeado.

Diante dos fatos, o proprietário foi orientado sobre os procedimentos cabíveis quanto às filmagens e valor exato do dinheiro furtado.

As imagens serão repassadas à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O boletim de ocorrência não informou o nome do estabelecimento comercial.

Siga o TNOnline no Google News