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INVESTIGAÇÃO

Ladrão encapuzado arromba farmácia e foge com dinheiro em Jandaia

Crime no centro foi descoberto por funcionários na manhã de sábado (2); câmeras de segurança registraram a ação do invasor

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 08:03:33 Editado em 03.05.2026, 08:03:07
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Ladrão encapuzado arromba farmácia e foge com dinheiro em Jandaia
Autor A farmácia foi arrombada - Foto: Reprodução Magnific

Uma farmácia localizada na região central de Jandaia do Sul foi alvo de furto durante a madrugada deste sábado (2). Um homem invadiu o estabelecimento após quebrar a porta principal e levou o dinheiro que estava guardado no local.

O crime só foi percebido por volta das 7h da manhã, quando a equipe chegou para iniciar o expediente. O farmacêutico responsável por abrir a loja encontrou a entrada danificada e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

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Ao analisarem as imagens das câmeras de monitoramento, as vítimas e os policiais acompanharam a dinâmica do crime. O vídeo mostra um homem vestindo jaqueta branca e com o rosto coberto por um capuz invadindo a loja. Ele vai diretamente ao ponto específico onde os valores estavam armazenados, pega o dinheiro e foge em seguida para um destino desconhecido.

A Polícia Militar realizou o boletim e repassou as informações e as imagens para a Polícia Civil, que agora assume a investigação para tentar identificar e prender o autor do arrombamento.

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´polícia Furto jandaia do sul segurança
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