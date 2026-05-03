Ladrão encapuzado arromba farmácia e foge com dinheiro em Jandaia
Crime no centro foi descoberto por funcionários na manhã de sábado (2); câmeras de segurança registraram a ação do invasor
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Uma farmácia localizada na região central de Jandaia do Sul foi alvo de furto durante a madrugada deste sábado (2). Um homem invadiu o estabelecimento após quebrar a porta principal e levou o dinheiro que estava guardado no local.
O crime só foi percebido por volta das 7h da manhã, quando a equipe chegou para iniciar o expediente. O farmacêutico responsável por abrir a loja encontrou a entrada danificada e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.
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Ao analisarem as imagens das câmeras de monitoramento, as vítimas e os policiais acompanharam a dinâmica do crime. O vídeo mostra um homem vestindo jaqueta branca e com o rosto coberto por um capuz invadindo a loja. Ele vai diretamente ao ponto específico onde os valores estavam armazenados, pega o dinheiro e foge em seguida para um destino desconhecido.
A Polícia Militar realizou o boletim e repassou as informações e as imagens para a Polícia Civil, que agora assume a investigação para tentar identificar e prender o autor do arrombamento.