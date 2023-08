Ladrão em fuga rouba ao menos dois carros no Paraná

Um homem que saiu da cadeia há poucos dias movimentou o setor policial em Cascavel na noite desta segunda-feira (21). Armado, ele roubou ao menos dois carros em regiões diferentes da cidade e segue sendo procurado.

Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou o momento em que ele aproveita a abertura do portão eletrônico de uma residência na Rua Natal, no Centro, para render um morador que saia de casa com um Hyundai Creta. Nas imagens é possível ver quando o homem chega apontando uma arma de fogo para o motorista, que, segundo informado, estava com o filho pequeno no carro.

As vítimas conseguiram deixar o automóvel e o homem, que já estaria em fuga de outro crime cometido, seguiu com o Creta até a Rua Paraná, nas proximidades da Avenida Piquiri, onde abandonou o carro e alguns metros à frente rendeu uma mulher no estacionamento de um estabelecimento comercial, roubando dela um Hyundai HB20 e um celular.

O detalhe é que dentro do Creta ele deixou para trás uma mochila que carregava quando abordou o motorista, provavelmente fruto do crime anterior, e também um alvará de soltura datado da última sexta-feira, dia 18 de agosto.

As buscas continuam e as informações atualizadas dão conta de que ele já teria abandonado o HB20 e roubado um Ônix para dar sequência à fuga.

O homem, que estava de roupa preta, é alto e magro, segue sendo procurado por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

* Com informações CGN

