Ladrão é preso pela Polícia Militar após furto em lojas de Ivaiporã

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na sexta-feira (9), depois de praticar furto em três lojas no centro comercial de Ivaiporã.

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição deslocou até a Ótica Brasil, onde a solicitante relatou que um indivíduo entrou na loja com a intenção de comprar um óculos de sol e praticou furto, porém, o autor foi flagrado.

Em determinado momento, ele colocou um óculos no bolso, mas a solicitante viu e conseguiu recuperar o bem.

Após devolver os óculos o autor saiu da loja tomando rumo ignorado. Os policiais viram as imagens do sistema de segurança da loja.

Com as características do autor, a equipe saiu em diligências e logrou êxito em abordar o suspeito na Rua Rio Grande do Sul saindo da loja Tend Tudo.

Na abordagem, foi encontrado com o homem duas correntes de aço inoxidável, um um brinco com etiqueta da loja Maj Acessórios e um fone de ouvido.

Questionado sobre a procedência dos objetos afirmou que comprou. Foi feito contato com a funcionária da loja, que afirmou que o autor apenas perguntou o preço de alguns objetos, mas não comprou nada. A vítima reconheceu duas correntes sendo da loja Tend Tudo.

Posteriormente, na Loja Maj Acessórios, foi relatado que o autor entrou e saiu da loja rápido e não foi percebido se tinha pegado alguma coisa. A vítima também reconheceu o brinco que estava de posse do autor.

Diante da situação foi dado voz de prisão ao abordado pelo crime de furto e encaminhado para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as providências que o fato requer.

