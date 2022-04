Da Redação

Ladrão é preso com 200 metros de fios de cobre em Mauá da Serra

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (2) com aproximadamente 200 metros de fios de cobre, em Mauá da Serra. Parte da fiação teria sido furtada de um imóvel onde funciona uma academia de ginástica, na Rua Laranjeira, no centro da cidade. A polícia acredita que outros imóveis tiveram os padrões de energia danificados e furtados pela quantidade de fiação encontrada.

A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do furto após ser acionada pelo proprietário da academia que foi avisado via aplicativo de celular que o alarme de seu estabelecimento havia disparado. Por meio do circuito de monitoramento, o dono da academia visualizou a movimentação de pessoas no local e chamou a PM.

Quando a polícia chegou ao local percebeu que o padrão de energia da academia estava danificado e flagrou dois homens com uma bolsa nas mãos fugindo em direção a uma plantação de eucalipto. Um dos suspeitos foi localizado e preso. A bolsa carregada por ele também foi encontrada em meio a plantação contendo fios de cobre de várias espessuras, com aproximadamente 200 metros de comprimento. A polícia acredita que outros imóveis daquela região também foram furtados devido a quantidade de fios apreendidos.

O outro envolvido conseguiu fugir e até a publicação desta reportagem não havia sido localizado.