Ladrão é preso após furtar cigarros e bombons de padaria em Marilândia

33 maços de cigarros e sete caixas de bombom foram encontrados pela polícia

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 25 anos, que arrombou e furtou uma padaria, localizada na Avenida Santiago Lopes José, no centro de Marilândia do Sul. O crime foi praticado na madrugada deste sábado (1º).

Conforme a polícia, a vítima chegou em seu estabelecimento por volta das 5h40 e constatou que uma porta dos fundos do estabelecimento havia sido arrombada. De acordo com a proprietária, foram levados da padaria uma grande quantidade de maços de maços de cigarro, cerca de R$ 500 em moedas, barras e caixas de chocolate, potes de Nescau, e até um bolo e um pudim.

Através de imagens de câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos próximos à padaria, a PM conseguiu identificar o ladrão, que já era conhecido no meio policial pela prática de "pequenos furtos", segundo a equipe da polícia. Após buscas pela cidade, o homem foi localizado na Praça da Cenoura.

O rapaz foi conduzido ao Destacamento de Polícia Militar de Marilândia do Sul, onde confessou ter sido o autor do crime. Em seguida, a equipe foi a um imóvel abandonado, onde funcionava uma antiga biblioteca, na Rua Arnaldo Busato, e encontrou duas sacolas plásticas com parte da mercadoria furtada, sendo 33 carteiras de cigarro e sete caixas de bombom.

Após a apreensão, o ladrão e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

