Ladrão é flagrado na madrugada tentando invadir bar em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã atendeu uma ocorrência de furto na madrugada deste domingo (22), por volta das 3h50. A solicitante relatou ter ouvido barulhos suspeitos no interior de um bar que se encontrava fechado.



No local, na Rua Rio Grande do Sul, onde, os policiais ao abrirem a porta do estabelecimento, surpreenderam um indivíduo, que trajava calça jeans, blusa azul escura e boné, escalando a parede em direção ao telhado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mãe e bebê ficam feridos após queda de bicicleta em Cascavel



Os agentes cercaram o local, mas o suspeito, pulou pelos telhados e terrenos, escapando sem ser identificado ou detido.



O ladrão não teve tempo de levar objetos que estavam prontos para serem carregados. A solicitante foi orientada sobre as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News