Ladrão com camiseta do Mickey furta farmácia em Jandaia do Sul

A Polícia Militar (PM) foi acionada após um furto ser registrado no início da tarde desta sexta-feira (25), em uma farmácia no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

Ao chegarem no local, a solicitante informou à equipe da PM, que um casal entrou na farmácia e furtou alguns cosméticos. A vítima descreveu que tratavam-se de um homem trajando camiseta preta com estampa no Mickey, de pele morena clara e shorts tactel e uma mulher de cabelo escuro com rabo de cavalo, caça legging preta, camiseta escura com estampa na frente.

De acordo com a gerente do estabelecimento, nas filmagens é possível ver os indivíduos pegando cosméticos e desodorantes, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 200.

A equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência e fez as devidas orientações.

