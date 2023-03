Ladrão arromba relojoaria no Vale do Ivaí e furta joias e relógios

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um criminoso invadiu uma relojoaria na Avenida Brasil, no Centro de Borrazópolis, na noite de terça-feira (28), de onde foram furtados joias e relógios.

continua após publicidade .

Por volta das 20h30, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM a deslocar para uma relojoaria na Av. Brasil, onde o gerente informou que o alarme havia disparado, e que ele estaria com receio de entrar na loja.

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende babá acusada de produzir pornografia infantil

continua após publicidade .

Chegando ao local, os policiais entraram no estabelecimento e já foi possível notar de início que o forro do teto estava quebrado e as vitrines tinham sido violadas

Após varredura completa na relojoaria e descartada a presença do autor, foi verificado através das câmeras de segurança um homem entrando no estabelecimento comercial pelo telhado furtando vários itens e saindo por onde entrou.

Devido a péssima qualidade das imagens não foi possível observar detalhes físicos do autor. Foi realizado patrulhamento por toda cidade, porém sem êxito em localizar suspeitos até o momento.

O gerente da loja disse aos policiais que posteriormente faria levantamento das mercadorias furtadas para completo do B.O.U.

Siga o TNOnline no Google News