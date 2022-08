Ladrão arromba porta de vidro de clínica médica e furta R$ 2.5 mi

Da Redação

Uma clínica médica localizada na Rua Francisco Jacob Goedert no centro de Ivaiporã foi arrombada na madrugada de quinta-feira (18) no centro de Ivaiporã. Foi levado do local R$ 2.5 mil em dinheiro.

A ação criminosa foi registrada no início da manhã pela Polícia Militar. No local os policiais militares conversaram com o solicitante. Ele disse que chegou a sua clínica pela manhã e percebeu que a porta de vidro Blindex havia sido arrombada, e que foi levado do caixa em torno de RS 2.5 mil em dinheiro.

Arrombamento na Av. Paraíba

Os policiais também registraram arrombamento em um estabelecimento comercial na Av. Paraíba.

Por volta das 9h30, a PM foi acionada e segundo relatos da vítima o arrombamento foi na noite anterior. O ladrão arrombou a porta de vidro e entrou no estabelecimento comercial.

Relato ainda que não sentiu falta de nada, mas que a mesa estava com as gavetas todas reviradas. Também foi informado que as câmeras de monitoramento estavam desligadas para manutenção.

