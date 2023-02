Ladrão arromba porta de comércio e furta R$ 1 mil em dinheiro

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um estabelecimento comercial foi invadido por um ladrão, entre a noite de quinta e madrugada de sexta-feira (24), na Rua Pará, em Borrazópolis. O arrombamento só foi notado no início da manhã.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e no local o proprietário relatou que na abertura do comércio, funcionários se depararam com a porta dos fundos arrombada.

Foi furtado da empresa, aproximadamente R$ 1 mil em cédulas e moedas que estavam nos caixas. Também foi levado pelo criminoso, um celular Samsung J dourado.



O comércio tem sistema de monitoramento, e após verificação nas imagens, tanto os funcionários quanto o proprietário reconheceram o autor, que já é conhecido no meio policial por diversos delitos ocorridos na cidade.

A equipe fez buscas, porém não obteve êxito em localizar o autor. O caso foi registrado como furto qualificado e será investigado pela Polícia Civil.

