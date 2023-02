Ladrão arromba Estação de Tratamento de Esgoto em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Imagem ilstrativa

A Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí registrou no final da tarde de segunda-feira (13) arrombamento e furto na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Cambará – no município de São Pedro do Ivaí.

A ocorrência, segundo a policia, foi registrada por volta das 17h50, a equipe foi solicitada ao local por um funcionário da Sanepar que comunicou o arrombamento.

Foi levado do local duas caixas de ferramentas de cor azul, bomba de veneno azul e laranja, pá, enxada, carriola, limpador de piscina e 200 metros de fio de cobre.

Ele disse ainda que os utensílios estavam no interior de um quarto e em um contêiner, ambos foram arrombados.

O autor serrou os cadeados para ter acesso aos objetos. O funcionário da empresa foi orientado quanto aos procedimentos.

