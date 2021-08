Ladrão arromba escola municipal e furta televisor

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um ladrão até agora não identificado, arrombou a porta da secretaria da Escola Municipal Bento Viana, localizada na Rua Bela Vista, na Vila Nova Porã em Ivaiporã e acabou levando um televisor Samsung “32”.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 01h00 desta sexta-feira (20). No local, a equipe fez contato com caseiro da escola, que informou ter visualizado pelas câmeras um indivíduo no interior do colégio, a equipe imediatamente entrou na escola, porém o indivíduo já havia se evadido.

Os policiais realizaram patrulhamento pelas imediações, porém o autor não foi localizado.

