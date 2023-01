Ladrão arromba e furta subestação da Sanepar em Jandaia do Sul

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de quarta-feira (25) a Polícia Militar (PM) foi acionada para a subestação da Sanepar em Jandaia do Sul, alvo de arrombamento e furto.

No local foi feito contato com a solicitante, a qual relatou que ao chegar pela manhã na subestação encontrou a grade cortada, o cadeado da sala de máquina rompido, bem como observado que foi furtado aproximadamente 20 metros de fio de cobre. As dependências da subestação também foram danificadas.

No local foi feita a apreensão de um corta fio, uma bolsa e uma picareta, que foram entregues na delegacia de polícia civil de Jandaia do Sul para procedimentos.

PM recupera em Marilândia do Sul veículo furtado em Apucarana

A PM de Marilândia do Sul recuperou na manhã de quarta-feira um VW/Parati CL que havia sido furtado em Apucarana na sexta-feira (20).

Por volta das 10 horas de quarta-feira, a equipe de serviço recebeu informações que na estrada da olaria, havia um veículo em situação de abandono e faltando três rodas.No local foi localizado o veículo, o qual possuía alerta de furto. Diante do fato foi acionado o guincho do Décimo Batalhão e o veículo entregue na Delegacia de Marilândia do Sul.

