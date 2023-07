Ladrão arromba e furta panificadora em Godoy Moreira

Siga o TNOnline no Google News

Policiais Militares foram acionados na manhã de sexta-feira (14.07) em atendimento a ocorrência de furto na madrugada em um estabelecimento comercial na Rua Manoel Marcelino, em Godoy Moreira.

No local, em conversa com a solicitante ela relatou que ao chegar a panificadora para trabalhar encontrou a porta de vidro com a trava de segurança violada.

Num primeiro momento ela deu falta de aproximadamente R$ 180,00 que estava no caixa.

Diante dos fatos foi confeccionado o B.O.U que será encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

