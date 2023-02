Ladrão arromba e furta casa em plena luz do dia, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma casa foi alvo de furto em plena luz do dia em Ivaiporã na quarta-feira (14-02). Desta vez a ação criminosa aconteceu, na Rua Visconde do Rio Branco, em Ivaiporã.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência por volta das 15 horas.

No local os policiais militares conversaram com a solicitante que relatou que estava posando no local para cuidar.

Durante a manhã ela teria saído da casa e ao retornar por volta das 15 horas, percebeu que a porta da cozinha havia sido arrombada.

Foram subtraídos vários objetos da casa. A vítima foi orientada sobre as medidas a serem adotadas.

