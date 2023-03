Ladrão arromba casa e hangar de aeroporto privado em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma casa e um hangar de um aeroporto privado que fica em uma propriedade rural de Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná, foram alvos de arrombamento no sábado (4).

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 9 horas, a equipe de serviço foi solicitada para o aeroporto particular para atendimento de uma situação de furto.

- LEIA MAIS: Duas pessoas são baleadas durante velório em Sarandi

continua após publicidade .

No local em contato com o caseiro da propriedade, ele informou aos policiais que pela manhã quando desceu na casa do patrão que está viajando encontrou rastro de barro pela calçada, e a janela da sala e da despensa se encontravam arrombadas.

Verificou ainda que a porta do hangar estava sem o cadeado. O interior da residência estava todo revirado, porém o solicitante não soube especificar marca, modelo e quantidade dos objetos furtados.

O solicitante foi orientado a complementar o boletim na Delegacia de Polícia Civil com o patrão, bem como anexar imagens das câmeras de segurança.

Siga o TNOnline no Google News