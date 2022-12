Ladrão arromba casa e aproveita para tomar Coca-Cola e comer Danoninho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Um ladrão arrombou uma casa na quarta-feira (28) em Ivaiporã, e ainda aproveitou para lanchar. Além de roubar alguns objetos ele tomou Coca-Cola e comeu alguns Danoninhos.

continua após publicidade .

O caso foi registrado pela Polícia Militar na Rua Ceará, por volta das 21 horas, após vítima chegar à residência e encontrar a porta da cozinha arrombada e os cômodos da casa revirados.

- LEIA MAIS: Homem é preso por prática de ato obsceno no centro de Ivaiporã

continua após publicidade .

Em contato com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a solicitante relatou que foi levado uma corrente de ouro que encontrava-se no banheiro e um Notebook preto, o qual não soube especificar a marca.

Também foram levadas algumas peças de roupas e por fim disse ainda, que o indivíduo que entrou em sua residência tomou Coca-Cola e comeu Danoninhos que se encontravam na geladeira.

A solicitante foi orientada pelos policiais que também realizaram patrulhamento pelas imediações, porém sem êxito em localizar algum suspeito.

continua após publicidade .

Casa é arrombada na Av. Maranhão

Ainda na quarta-feira a Polícia Militar registrou arrombamento em uma residência na Av, Maranhão.

No local em contato com solicitante, relatou que chegou em sua casa por volta das 12h30min e se deparou com a porta arrombada, porém não deu por falta de nada.

Siga o TNOnline no Google News