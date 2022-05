Ladrão arromba barracão em sítio e furta agrotóxicos

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um sítio localizado na localidade Água Verde, em Jardim Alegre, foi alvo de furto na terça-feira (10). Um barracão da propriedade rural foi arrombado e do local foram levados diversos galões de defensivos agrícolas.

A Polícia Militar foi chamada e no local conversou com o solicitante, ele relatou que por volta das 15h30 foi até o sítio e avistou um Ford/KA prata, saindo do carreador do sítio conduzido por um homem gordo, moreno e que ainda o cumprimentou.

Porém não suspeitou de nada, enquanto trabalhava por volta das 16h20 notou que faltavam alguns objetos. Ele então foi averiguar se estava tudo certo e notou que o cadeado do barracão estava quebrado e faltava diversos galões de veneno.

Diante a situação, foram acionadas outras equipes e realizado várias buscas por estradas que poderia ser um possível caminho tomado pelo autor, porém não obteve êxito em localizar o suspeito.