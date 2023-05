Ladrão armado rouba celular de homem em plena luz do dia em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi rendido e assaltado em plena luz do dia no Largo Dom Pedro I, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná, na tarde de sexta-feira (19). A Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o local.

A vítima relatou que por volta das 15h30 estava passando pela Av. Tancredo Neves quando no Largo Dom Pedro I foi abordado por um indivíduo, pardo, alto e magro com uma tatuagem escura no braço direito dando voz de assalto.

O criminoso estava utilizando um revólver e roubou da vítima um celular Moto G 22 azul. O ladrão se evadiu em uma motoneta Sundown Web prata com capacete todo adesivado.

Ainda segundo a vítima, ele tentou rastrear o celular e a última localização do celular se deu na rua Andaraí no Jardim Guanabara II, logo após o assalto.

A vítima somente acionou a PM cerca de três horas após o roubo. Foi realizado patrulhamento, porém, até o momento nada foi localizado.

