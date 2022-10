Ladrão armado de faca rouba celular de jovem em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem foi vítima de roubo no início da noite de sábado (22), em Jardim Alegre. O ladrão armado com uma faca abordou e levou o celular da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o jovem acionou a equipe policial por volta das 19 horas relatando que foi abordado por um indivíduo próxima à Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade.

Ainda segundo a vítima, o autor estava de posse de uma faca e mediante ameaça levou aparelho celular do jovem, um Samsung A20s preto, e se evadiu tomando rumo ignorado.

O rapaz foi então para a sua casa na Rua Genibre Aires Machado, onde conseguiu ligar para 190.

Diante da situação, e com as características do autor, os policiais realizaram buscas pela cidade, mas sem êxito em localizar o autor do furto. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos autor do furto.

