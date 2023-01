Ladrão aproveita para tomar café e comer bolo durante furto em casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Durante furto em uma casa na Rua Juarez Cleve, em Ivaiporã, um ladrão aproveitou para fazer uma “boquinha”. Despreocupado, ele ainda teve tempo de tomar café e comer um bolo que estava na cozinha. O furto aconteceu em plena luz do dia na quarta-feira (4).

continua após publicidade .

A vítima relatou a Polícia Militar (PM), que por volta das 10h30 foi ao hospital visitar o pai que se encontra internado. Ao retornar por volta das 12 horas encontrou a janela do fundo da casa arrombada.

- LEIA MAIS: Vias de fato dentro de casa abandonada em Ivaiporã mobiliza a PM

continua após publicidade .

Foi levado da residência um celular Samsung J7 preto, e a quantia aproximada de R$ 500,00 em dinheiro.

A mulher relatou ainda aos policiais, que o ladrão ainda aproveitou para comer bolo e tomar café, que estava na cozinha.

Um dos vizinhos da residência, relatou aos policiais que viu um homem conhecido no meio policial por prática de furto rondando a residência no horário do crime.

Os policiais realizaram diligências pelas imediações, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi orientada quanto às medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News