Kelly Aline é a representante de Ivaiporã no Miss Londrina 2023

Kelly Aline

Kelly Aline, natural de Ivaiporã, vai participar no dia 10 de dezembro do cobiçado título de Miss Grand Londrina 2023. Ela é filha de Maristela e do João Silvério (in memoriam).

Kelly é empreendedora no ramo da moda feminina, apaixonada pelo mundo do empreendedorismo e atua principalmente com seu e-commerce Bouttique Glamour há mais de um ano.

A ivaiporaense realizou trabalhos como influenciadora em provadores no estado do Espírito Santo, tendo desenvolvido parcerias nas áreas de beleza, estética, maquiagem, cabelo e, principalmente, sobre cuidados com a saúde física e mental.

Focada nos seus objetivos, dispõe de uma personalidade acolhedora e comunicativa.

“É um concurso bem visto, muito concorrido também. Acho legal ter alguém de Ivaiporã estar representando neste concurso. Espero contar com o apoio e a torcida de todos os ivaiporanses”, disse Kelly.

A vencedora do concurso automaticamente concorrerá ao Miss Grand Paraná 2023.

