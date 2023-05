Karatecas de São Pedro do Ivaí se destacam no Campeonato Regional

Da Redação

A delegação de karatê do município de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, ficou em 2º lugar geral no Campeonato Regional de Karatê-Dô Tradicional, que foi realizo no último sábado (29/4), em Tamarana.

A cidade foi representada por 40 atletas, sendo a maior delegação da competição. Ao todo, foram 65 medalhas conquistadas pelos atletas de São Pedro do Ivaí, entre elas 1º, 2º 3º e 4º lugares. As vitórias foram divulgadas no perfil oficial da Prefeitura Municipal, no Facebook.

"Nossos atletas mostraram que estão alcançando um grande nível no esporte, o que vem resultando em destaque em todas as competições que participamos no Paraná", destaca o professor de Karatê Aparecido "Cidinho".

No último dia 26 de março, os atletas de São Pedro também se destacaram no Campeonato Paranaense, que foi sediado em São José dos Pinhais. "Agradeço a nossa prefeita Maria Regina, que tem dado total apoio ao nosso esporte. É através desse apoio que conseguimos treinar bem e participar das competições para fora do município”, assinala Cidinho.

