Karatecas de Faxinal se destacam na disputa do Pan-Americano

Após três dias de competição na cidade de Caçapava/SP pela disputa do Campeonato Pan-Americano de Karatê, a equipe de Faxinal da Academia Shotokan Faxinal Karatê-DO, que trouxe na bagagem onze medalhas, foi recepcionada com uma grande carreata pelas ruas da cidade pelo prefeito Ylson Álvaro Cantagallo e por familiares, que aguardavam ansiosos pela chegada dos atletas.

A competição aconteceu entre os dias 14 e 16 de julho e contou a participação de mais de 500 atletas de dez países, que buscavam vaga para o Mundial de Karatê 2024.

Das onze medalhas conquistadas pelos atletas de Faxinal foram três ouro, três prata e cinco bronzes nas categorias Kata e Kumite.

Acompanhados dos professores senseis, Cícero Roberto do Nascimento (Robertinho), Devanir Santana do Santos e Elso Luiz de França, o grupo agradeceu o apoio concedido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, o que possibilitou a ida da delegação a participar do campeonato.

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo acompanhado do secretário de Esportes e Turismo, Édi William Moreira dos Santos, parabenizou a equipe pela conquista.

“Satisfação enorme ver essa equipe campeã novamente. Foram campeões brasileiro e agora, Pan-Americano. Já estamos com agenda marcada com o nosso governador Ratinho Júnior para receber nossos campeões que representaram muito bem o Paraná e o Brasil”, frisou o prefeito Gallo.

Confira os medalhistas



· Isadora Nascimento (ouro - kumite luta)

· Francisco Fink (ouro - kumite luta)

· Geazi Matos (prata - kumite equipe, bronze - kumite luta)

· Edson Martinez Silva (bronze - kumite equipe luta)

· Gabriel Baldini (prata - kumite luta equipe, bronze kumite luta)

· Mirella Farias (ouro - kata, bronze kumite luta)

· Paulo Sergio Mello (bronze - kumite luta equipe)

· Antônio Marcos Farias (Prata - kumite luta)

