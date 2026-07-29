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TALENTOS DO VALE

Karatê de Jardim Alegre tem quatro atletas convocados para a Seleção Paranaense

Convocação consolida o Projeto Karatê Jardim Alegre como referência na formação de atletas

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 15:58:50 Editado em 29.07.2026, 15:58:44
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Karatê de Jardim Alegre tem quatro atletas convocados para a Seleção Paranaense
Autor Atletas do Projeto Karatê Jardim Alegre convocados - Foto: TN Online

O Projeto Karatê Jardim Alegre teve quatro atletas convocados para a Seleção Paranaense de Karatê-Do Tradicional. A equipe representará o Paraná no Campeonato Brasileiro de 2026, entre os dias 27 e 30 de agosto, em Curitiba. A convocação ocorreu após os resultados conquistados no Campeonato Brasileiro Sul-Sudeste, disputado no fim de junho.

Os convocados são Edson Antonio da Silva, Anderson Amaro de Lima, Mateus Fernandes Guaita e Natália dos Santos. Eles garantiram vaga na seleção estadual pelo desempenho apresentado durante a temporada.

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A convocação reforça o trabalho desenvolvido pelo Projeto Karatê Jardim Alegre. Ao longo dos anos, a iniciativa tem formado atletas e incentivado a prática esportiva no município.

Mantido pela Prefeitura de Jardim Alegre, o projeto conta com apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Esportes. As atividades atendem crianças, adolescentes e adultos, unindo esporte, educação e inclusão social.

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Outro destaque é o trabalho do sensei Wagner Prudêncio, diretor técnico do projeto. Segundo a equipe, sua dedicação e liderança foram decisivas para o crescimento dos atletas e para os resultados obtidos em competições estaduais e nacionais.

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Agora, os quatro convocados iniciam a preparação para o Campeonato Brasileiro. A competição reunirá atletas de vários estados e será disputada em Curitiba no fim de agosto.

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A expectativa é que os representantes de Jardim Alegre mantenham o bom desempenho e levem o nome do município ao cenário nacional do Karatê-Do Tradicional.

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Campeonato Brasileiro Educação Física Esporte inclusão social Karatê Seleção Paranaense
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