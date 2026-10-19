Kaloré realiza abertura da XV Semana Cultural e Esportiva 2026

A Prefeitura de Kaloré realizou, na noite desta sexta-feira (16), a abertura oficial da XV Semana Cultural e Esportiva 2026. A cerimônia aconteceu no Ginásio de Esportes Canellão e reuniu um grande público, que lotou as arquibancadas para prestigiar o início de uma das principais programações esportivas e culturais do município.

A solenidade contou com a participação das escolas, delegações esportivas, estudantes, professores, atletas, familiares e representantes da comunidade. O momento marcou o início das atividades que serão desenvolvidas até o dia 23 de outubro, promovendo a integração entre os participantes e incentivando a prática esportiva.

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Um dos destaques da noite foram as apresentações dos projetos desenvolvidos pela Casa da Cultura Maria Aparecida Mercúrio, que levaram talento, criatividade e emoção ao público presente. As apresentações demonstraram a importância dos investimentos em atividades culturais e da valorização das crianças e jovens que participam dos projetos oferecidos no município.

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Durante a abertura, o prefeito Washington Luís da Silva ressaltou a importância de manter o esporte sempre presente na vida da população, destacando seus benefícios para a saúde, a educação e a convivência comunitária.

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“É uma alegria enorme ver o nosso Ginásio Canellão lotado, com tantas famílias, estudantes e atletas participando deste momento especial. Queremos ver o esporte de Kaloré sempre vivo, movimentando nossa cidade, promovendo saúde, amizade e integração. O esporte ensina disciplina, respeito, trabalho em equipe e ajuda a formar cidadãos. Nosso compromisso é continuar incentivando essas atividades e oferecendo oportunidades para nossas crianças, jovens e toda a população. Parabéns a todos que fazem parte dessa grande festa do esporte e da cultura em Kaloré”, destacou o prefeito Washington.

Programação segue até 23 de outubro

A XV Semana Cultural e Esportiva contará com competições em diversas modalidades, incluindo futsal, vôlei, handebol, atletismo, queimada, xadrez, circuito, tênis de mesa, arremesso de peso e dardo.

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Mais do que a disputa por resultados, a iniciativa busca fortalecer valores como respeito, cooperação, disciplina e espírito esportivo, além de proporcionar momentos de convivência e integração entre os participantes.

O evento é promovido pela Prefeitura de Kaloré, com a participação da Casa da Cultura Maria Aparecida Mercúrio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal de Kaloré.

A administração municipal agradece a presença da população, o envolvimento das escolas e delegações e a dedicação de todos os profissionais que contribuíram para a realização da abertura.

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A programação da XV Semana Cultural e Esportiva 2026 segue até o dia 23 de outubro, com atividades que valorizam o esporte, a cultura e a participação da comunidade de Kaloré.