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FESTIVIDADES

Kaloré divulga programação de shows da festa de 65 anos do município

Evento reunirá atrações nacionais, artistas locais, entidades do município e atividades tradicionais

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 19:35:27 Editado em 21.07.2026, 19:35:21
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Kaloré divulga programação de shows da festa de 65 anos do município
Autor A programação terá início na sexta-feira, 31 de julho, com o show da dupla Wilson & Soraia - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Kaloré divulgou a programação oficial das comemorações pelos 65 anos de emancipação política do município, que acontecerão entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. O evento reunirá atrações nacionais, artistas locais, entidades do município e atividades tradicionais, prometendo movimentar a cidade e receber visitantes de toda a região.

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A programação terá início na sexta-feira, 31 de julho, com o show da dupla Wilson & Soraia, marcando a abertura das festividades.

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No sábado, 1º de agosto, será a vez da dupla Antony & Gabriel subir ao palco para animar o público.

Encerrando a programação, no domingo, 2 de agosto, o grupo As Cores do Samba promete levar muito samba e pagode para celebrar o aniversário do município em grande estilo.

Além dos shows principais, a festa contará com uma programação diversificada durante todos os dias, incluindo:

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• Barracas das entidades;

• Apresentações de artistas locais;

• XVII Trilhão de Kaloré;

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• Almoço com costelada no domingo.

A realização é da Prefeitura de Kaloré, com apoio da Câmara Municipal de Kaloré e organização da APAE Kaloré, Lar São Paulo Apóstolo e demais parceiros.

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CULTURA eventos locais FESTA DE ANIVERSÁRIO Kaloré programação de shows
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