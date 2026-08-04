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MAPA DO TURISMO

Kaloré conquista certificação federal e passa a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

Certificação concedida pelo Ministério do Turismo reconhece gestão pública do setor e garante prioridade no acesso a recursos federais

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 15:02:13 Editado em 04.08.2026, 15:02:06
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Kaloré conquista certificação federal e passa a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro
Autor Foto: - Divulgação

O município de Kaloré obteve a certificação oficial do Ministério do Turismo e passou a integrar formalmente o Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento estratégico do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), do Governo Federal. A chancela, concedida por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação, reconhece as cidades que estruturam o setor como política pública de desenvolvimento econômico, abrindo caminho para a ampliação de investimentos, obras de infraestrutura e promoção do destino em âmbito nacional.

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Para garantir o ingresso na plataforma federal, Kaloré cumpriu uma série de critérios técnicos exigidos pelo órgão ministerial. Entre os requisitos preenchidos estão a manutenção ativa e regular do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a participação do município na Instância de Governança Regional (IGR) Vale do Ivaí, representada pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Vale do Ivaí (Adevitur). O cumprimento dessas etapas atesta a organização da gestão pública local e a capacidade de planejamento integrado com a região.

Com a inclusão no mapa, o município ganha preferência na captação de recursos federais, verbas de emendas parlamentares e financiamentos destinados a intervenções urbanas, sinalização turística e modernização de equipamentos públicos. Além do aporte financeiro, Kaloré passa a figurar nas campanhas oficiais de promoção do Governo Federal, aumentando sua visibilidade perante operadoras de viagens, agências e turistas, além de obter acesso a programas de qualificação profissional para aperfeiçoar o comércio, a gastronomia e a rede hoteleira local.

A conquista consolida o planejamento voltado ao fortalecimento do Vale do Ivaí como rota turística estruturada. Segundo a administração municipal, o reconhecimento do Ministério do Turismo valida as ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável da economia regional e reforça o trabalho de preservação da identidade cultural, do patrimônio histórico e das atratividades naturais da cidade, impulsionando a geração de emprego e renda.

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Cultura e Patrimônio Desenvolvimento ecônomico Gestão Pública Kaloré Turismo Brasileiro Vale do Ivai
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