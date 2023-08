Kaloré comemora 62 anos de emancipação; confira a programação de shows

Município de Kaloré, localizado no Vale do Ivaí

O prefeito de Kaloré, Edmilson Luís Stêncel (PL), está convidando toda a região para a festa dos 62 anos de emancipação política e administrativa do município, que acontece neste final de semana na área central da cidade. O aniversário é na próxima segunda-feira, dia 7, mas os festejos começam nesta sexta-feira e vão até domingo, com muitas atrações ao público.

Haverá shows com artistas renomados da região e em nível nacional, além de apresentações de talentos locais.

Entre os shows artísticos destacam-se com a dupla Brenno e Matheus, nesta sexta-feira; Felipe e Falcão, neste sábado, mais o show com US Agroboy, no domingo. Além disso, haverá neste domingo o 14º Trilhão de Motos, almoço com costelada em benefício da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Lar dos Idosos e apresentações do grupo As Cores do Samba e artistas locais.

Paralelamente aos festejos, o Departamento Municipal de Cultura preparou um estande com imagens históricas do município e o lançamento de livro do Professor Cléber.

