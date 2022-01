Da Redação

Justiça suspende sessão que investiga vereadora de Ivaiporã

A Justiça da Comarca de Ivaiporã concedeu nesta quarta-feira (05) liminar que suspendeu a sessão de julgamento do relatório final da Comissão Processante (CP), que investiga denúncia contra a vereadora Gertrudes Bernardy (MDB) presidente do legislativo. A denúncia é referente a uma festa de aniversário realizada durante a pandemia, em 17 de junho, quando foi comemorado no aniversário de Gertrudes e outros sete funcionários.



A decisão do juiz Guilherme de Mello Rossini foi comunicada por volta das 18h30 antes da sessão que estava marcada para às 19h00.



O presidente da CP, Nando Dorta (PTB), disse que Comissão acatou a decisão judicial e todos os passos legais serão seguidos.



A reportagem ouviu a vereadora Gertrudes Bernardy e o advogado Leandro Coelho. Assista:

Justiça suspende sessão que investiga vereadora de Ivaiporã - Vídeo por: Reprodução