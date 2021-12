Da Redação

Justiça Eleitoral cassa diploma do prefeito de Rio Bom

Em sentença proferida no final da tarde de sexta feira (17), o juiz Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira, da 76ª Zona Eleitoral da Comarca de Marilândia do Sul, cassou os diplomas do prefeito eleito de Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD), e do seu vice Anízio Marcelino dos Santos (PTB) por suposta transferência de eleitores de outros municípios para Rio Bom visando as eleições de 2020.

A Ação de Investigação Eleitoral foi impetrada pelo candidato a prefeito Ene Benedito Gonçalves (PSB) e seu vice Idair Alves dos Santos (PSB).

Moisés de Andrade nega as acusações e diz que vai entrar com recurso visando reverter a decisão de primeira instância. Ele poderá recorrer enquanto permanece no cargo.

Moisés de Andrade foi eleito com 1072 votos, enquanto Ene Benedito Gonçalves fez 1043, uma diferença de apenas 29 votos.

A reportagem do TNOnline entrou em contato com Moisés Andrade, que disse estar em uma reunião para tratar deste assunto durante a manhã deste sábado (18).