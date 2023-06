Justiça afasta professor de Mauá da Serra investigado por assédio

A pedido do Ministério Público do Paraná, a Justiça afastou cautelarmente do exercício de suas funções um professor do Colégio Estadual de Mauá da Serra, município da comarca de Marilândia do Sul, no Norte Central do estado. O servidor é investigado pela prática do crime de assédio sexual, que teria cometido por meio de mensagens enviadas a uma adolescente de 15 anos.

continua após publicidade

Feito pela Promotoria de Justiça de Marilândia do Sul e deferido pelo Juízo da comarca, o pedido de afastamento busca evitar eventuais novas práticas ilícitas e impedir a adulteração de provas. Ainda seguindo a determinação judicial, o investigado está proibido de manter qualquer forma de contato, por qualquer meio, com a vítima e seus familiares.

- LEIA MAIS: Bandidos atiram contra van e filha de motorista é atingida na BR-376

continua após publicidade

O caso chegou ao MPPR após um ciclo de palestras no colégio, como parte do projeto Geração Atitude. A decisão pelo afastamento foi expedida na quinta-feira, 1º de junho. Por envolver adolescente, o processo tramita em segredo de justiça.

Siga o TNOnline no Google News