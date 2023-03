Justiça afasta por 30 dias aluno que ameaçou acabar com escola

Da Redação

Colégio Estadual Arthur de Azevedo

A justiça da comarca de São João do Ivaí deferiu pedido de medida protetiva em favor dos alunos do Colégio Estadual Arthur de Azevedo, determinando o afastamento por 30 dias do adolescente infrator que agrediu um aluno e ameaçou acabar com ocolégio, além de ameaçar uma professora e membros da diretoria.

Segundo a decisão, durante os 30 dias de suspensão, o infrator terá continuidade no atendimento educacional em domicílio, contando com o acompanhamento de toda a rede de proteção, incluindo CREAS, Conselho Tutelar, psicólogo e médico psiquiatra.

Segundo o promotor Edson Scolari, o Ministério Público segue atuando para garantir direitos de todos os atores do ambiente escolar, como alunos, pais, servidores e demais profissionais.

O pedido da medida protetiva foi feita na quarta-feira(29) e deferido na quinta-feira (30) pelo juiz Malcon Cummings. A família do adolescente infrator já teria sido intimida sobre a decisão.

* Com informações Canal HP

