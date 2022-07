Júri é reunido para julgar tentativa de homicídio em Cambira

Da Redação

O julgamento de William Bengozi Rodrigues acontece nesta quinta-feira (07), em Apucarana

Um caso de tentativa de homicídio, de 2016, em Cambira, está sendo julgado pelo júri, no Fórum da comarca de Apucarana, na manhã desta quinta-feira (08). O réu é William Bengozi Rodrigues, que se encontra preso em razão de outro crime, pelo qual também aguarda julgamento.

O caso aconteceu em Cambira, em 2016. Segundo consta dos autos do processo, William Bengozi teria se desentendido com Paulo Vaner Gomes dos Santos, no dia 5 de setembro de 2016, na avenida Brasil, centro de Cambira.

Durante o entrevero, por motivos fúteis, William teria sacado a arma, um revólver, e o usou para golpear Paulo Vaner. A vítima teria conseguido se desvencilhar e fugiu correndo, quando William tentou atingi-lo, desferindo vários tiros.

