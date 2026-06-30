Julho não terá feriados no PR, mas Marumbi terá folga pelo aniversário da cidade

Enquanto a maior parte do Estado terá expediente normal, o município do Vale do Ivaí celebra sua emancipação política no dia 25

O mês de julho chega com um calendário civil regular para a maior parte dos trabalhadores brasileiros. Por não apresentar feriados nacionais ou estaduais no Paraná, o período será de expediente normal na maioria das repartições e comércios. O próximo descanso em âmbito nacional ocorrerá apenas no dia 7 de setembro, em celebração à Independência do Brasil.

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Contudo, a realidade é diferente em âmbito municipal. No Vale do Ivaí, o destaque fica para Marumbi. O município celebra o seu aniversário de emancipação política no dia 25 de julho. Ainda não foi divulgada a programação de comemoração da cidade. Vale ressaltar que a celebração do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus, ocorre logo no início do mês seguinte, no dia 6 de agosto.

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Datas comemorativas movimentam o mês

Embora os dias de folga fiquem restritos às legislações municipais, julho reserva datas importantes voltadas à conscientização e homenagens a categorias profissionais de grande relevância na região, como os motoristas e motociclistas. Confira outros dias comemorativos do mês:

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08 de julho: Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador

17 de julho: Dia de Proteção às Florestas

20 de julho: Dia do Amigo e Internacional da Amizade / Chegada do Homem à Lua

25 de julho: Dia do Motorista

27 de julho: Dia do Motociclista