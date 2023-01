Jovens são detidos em Califórnia com drogas e munições

Da Redação

Um dos jovens dirigia sem habilitação e com eles a polícia encontrou drogas e munição deflagrada

A Polícia Militar (PM) de Califórnia, no Vale do Ivaí, prendeu 3 jovens de 18 anos e apreendeu um adolescente de 13 anos nesta quinta-feira, 05, durante uma abordagem enquanto a equipe realizava patrulhamento no bairro Beira Rio. Um dos jovens dirigia sem habilitação e com eles a polícia encontrou drogas e munição deflagrada.

De acordo com o boletim de ocorrências, ao avistar o veículo Ford/Escort 1.8 xr3, na cor azul, a equipe policial realizou a abordagem do motorista e 3 passageiros. O condutor do veículo, de 18 anos, foi identificado e constatado que não era habilitado. Ele também seria alvo de denúncias de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo. Outros dois jovens de 18 anos e um adolescente de 13 anos, passageiros do veículo, também foram identificados. Dentro do veículo, a polícia encontrou uma porção de maconha, que pesou 23 gramas.

Os policiais também realizaram diligências nas residências dos abordados e encontraram vários cartuchos de revólver deflagrados de calibre 38 mm; de calibre 9mm e um cartucho intacto de calibre 22 mm. Também foi localizada mais uma porção de maconha.



Na residência do adolescente, foi localizado um rolo de fio de fio de cobre de 680 gramas, que ele disse ter furtado em um depósito de materiais de construção em Apucarana.

Diante dos fatos, os jovens foram presos e o menor apreendido, e todos foram encaminhamos para a delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul. O veículo foi apreendido por pendências administrativas.

