Jovens são agredidos por desconhecidos no meio da rua em Faxinal

Na madrugada deste domingo (5), por volta das 3 horas, uma equipe de plantão da Polícia Militar de Faxinal foi acionada para a Rua dos Dominicanos, no centro da cidade. O solicitante relatou que sua filha e seus amigos estavam sendo agredidos por três indivíduos desconhecidos.

Os policiais chegaram ao local e avistaram os jovens agressores, que correram em direção oposta. Apenas um deles foi abordado e detido.

Os agentes conversaram com as vítimas das agressões, que alegaram que estavam em um estabelecimento comercial. Quando voltavam para a residência, perto do local conhecido como "piscinão", um dos agressores lançou uma pedra em direção a eles, não os atingido.

Posteriormente, começaram a correr em direção às vítimas, ameaçando com chutes, empurrões e socos. Uma das jovens entrou na frente de seus colegas no intuito de defende-los e também foi atingida, resultando em ferimentos no braço esquerdo e na costela direita.

Logo após a chegada da mãe de uma das jovens, os indivíduos vieram a cercá-los, não permitindo que fossem embora. Foi nesse momento que a polícia foi acionada.

O agressor abordado não colaborou e resistiu, desferindo socos e chutes contra os policiais. No entanto, acabou sendo contido e encaminhado ao destacamento policial para a lavratura do BOU e, posteriormente, à 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal.

As vítimas das agressões passaram por exame de lesões corporais no Hospital Municipal de Faxinal.

