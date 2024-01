Jovens pulam em cachoeira para fugir de ataque de abelhas; veja vídeo

Três jovens foram vítimas de ataque de abelhas na tarde desta quinta-feira (11) na área rural de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. De acordo com informações, os rapazes faziam trilha de moto quando pararam próximo a uma cachoeira para tirar fotos, nesse momento foram surpreendidos por um enxame de abelhas africanizadas, conhecidas popularmente como "abelhas assassinas".

O incidente aconteceu por volta das 13h30 em uma região de difícil acesso (veja vídeo abaixo). Conforme socorristas do Corpo de Bombeiros, o trio conseguiu fugir das abelhas selvagens porque pensou de forma rápida e pulou na água. Um dos rapazes, no entanto, conseguiu sair da cachoeira, fugiu dos insetos e pediu ajuda em uma propriedade rural.

A primeira intervenção na ocorrência foi feita por uma ambulância de Bom Sucesso. A equipe, porém, não conseguiu atender o caso pois não tinha as roupas adequadas para proteção contra abelhas. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros de Jandaia do Sul foi acionado e compareceu no local com os equipamentos necessários para lidar com o enxame.

Os bombeiros relataram que as abelhas estavam muito alvoroçadas. O resgate aconteceu por volta das 14 horas, e o calor extremo pode ter interferido no temperamento dos insetos, segundo a corporação. Os jovens foram resgatados de dentro da água com segurança, e a equipe também levou as motos e equipamentos para um lugar seguro.

