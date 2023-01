Jovens postam selfies com pistolas em Faxinal e polícia apreende armas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pistola G3 T.O.R.O, de 9mm, apreendia no domingo (22) em Faxinal

Por conta de selfies publicadas no Instagram, duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil. As ocorrências foram registradas no domingo (22) e nesta segunda-feira (23), em Faxinal, no norte do Paraná, de acordo com o delegado Ricardo Mendes.

continua após publicidade .

As duas situações contaram com o apoio de denúncias anônimas enviadas à polícia, segundo o delegado. "Na tarde de ontem, recebi uma denúncia no meu celular particular. A pessoa me encaminhou uma foto de uma mulher, retirada do Instagram, em que ela aparecia com uma arma de fogo. Na segunda situação, a mesma coisa, mas com uma outra pistola", contou Mendes.

-LEIA MAIS: PM registra furtos em Lidianópolis, Faxinal e Rio Branco do Ivaí

continua após publicidade .

Apesar da coincidência, nas duas apreensões as pessoas envolvidas e as armas são distintas. Contudo, as duas fotos foram registradas na área rural da cidade. A primeira selfie, de uma jovem de 23 anos, foi tirada na sexta-feira (20) e publicada em seu perfil no sábado (21). A outra jovem, de 20 anos, ainda será ouvida pela polícia.

Em ambas as situações, de acordo com o delegado, os proprietários, que foram identificados e encontrados pela polícia através das próprias mulheres, alegaram que não haviam autorizado elas a publicar fotos nas redes sociais com as armas.

Conforme o delegado, os dois proprietários das armas apresentaram as documentações, comprovando que são CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). No entanto, como as mulheres não poderiam estar portando as pistolas, as armas, uma G3 T.O.R.O, e outra G2C, ambas de 9 mm, foram apreendias, enviadas ao Instituto da Criminalística, e a decisão final ficará a cargo do juiz.

continua após publicidade .

As jovens, segundo o delegado, devem responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

fonte: Reprodução Pistola G2C, de 9mm, apreendida em Faxinal nesta segunda-feira (23)

Siga o TNOnline no Google News