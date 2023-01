Jovens ficam feridos em acidente entre moto e caminhão na PR-487

Da Redação

O acidente que foi próximo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Munhoz, envolveu uma motocicleta e um caminhão

Dois jovens, um homem e uma mulher, ficaram gravemente feridos em um acidente entre as cidades de Manoel Ribas e Cândido de Abreu, na Rodovia PR-487, na manhã desta quarta-feira (18).

A grave colisão lateral aconteceu próximo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Munhoz, e envolveu uma motocicleta e um caminhão.

As equipes da Defesa Civil de Manoel Ribas, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária foram acionadas e se deslocaram até o endereço. A motocicleta era conduzida por um rapaz, de 18 anos, e a garupa era ocupada por uma jovem, de 19 anos, no momento do acidente.

fonte: Airso Zerbinatti/Blog do Berimbau

Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher foi transportada pelo helicóptero do Samu para Maringá. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal de Manoel Ribas e posteriormente seria transferido para unidade hospitalar Ivaiporã.

As causas do acidente estão sendo apuradas.





Fonte: Informações NH Notícias.

