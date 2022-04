Jovem vítima de agressão física em Ivaiporã morre no Hospital

Da Redação

Bruno Rodrigues, 27 anos

Bruno Rodrigues, 27 anos, morador de Ivaiporã morreu na noite deste sábado (2), no Hospital da Providência de Apucarana, em consequência de ferimentos causados por agressão física

O fato aconteceu na noite de sexta-feira (1), por volta das 23 horas, na Rua Rio Grande do Norte, no centro de Ivaiporã. A PM foi chamada ao local, e em contato com a testemunha, que disse ser namorada do agredido que estava desacordado sendo atendido pelo Siate, relatou que os envolvidos são amigos e estavam ingerindo bebidas alcoólicas no posto de combustível.

A vítima apresentava lesões no rosto e cabeça ocasionada por uma pedrada. A namorada disse ainda que não sabia o motivo da vias de fato.

A vítima foi encaminhada pelo Siate a um hospital da cidade, mas devido a gravidade do ferimento foi transferido ao hospital de Apucarana, mas não resistiu. A Policia Civil, está investigando o caso.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentaram a morte de Bruno

"Vai em paz meu primo,que Deus venha confortar o coração da família e amigos"

""Que Deus conforte o coração dos familiares e muito mais da sua mãe que triste isso meu Deus Quanta crueldade descanse em paz Bruno""